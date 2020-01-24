З 1 лютого через борги ТКЕ без тепла можуть залишитися жителі 30 міст — "Нафтогаз"

У "Нафтогазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону у 30 містах України через борги за газ 37 виробників тепла.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Заборгованість за газ мають 37 виробників тепла у 30 містах України, зокрема у Дніпрі, Києві, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Харкові, Херсоні та Смілі.