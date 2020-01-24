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З 1 лютого через борги ТКЕ без тепла можуть залишитися жителі 30 міст — "Нафтогаз"

П'ятниця, 24 січня 2020, 15:44
 

У "Нафтогазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону у 30 містах України через борги за газ 37 виробників тепла.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Заборгованість за газ мають 37 виробників тепла у 30 містах України, зокрема у Дніпрі, Києві, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Харкові, Херсоні та Смілі.

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період.

Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23 січня 2020 року тепловикам-боржникам для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн гривень.

Відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., має бути здійснений до 25 січня.

Економічна правда

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