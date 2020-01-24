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Переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала катарська компанія – Криклій

П'ятниця, 24 січня 2020, 13:57
 

Переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару, у розвиток порту упродовж 5 років інвестують 3,4 млрд гривень.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності. Сума щорічних концесійних платежів – 82 млн грн, що в 16 разів вище від прибутку порту за 2019 рік. Концесіонер вкладе 80 млн грн у розвиток інфраструктури м. Миколаєва", - заявив Криклій.

За його словами, QTerminals управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів.

"У 2019 році QTerminals обробила 1 млн 320 тис. TEU контейнерних вантажів, що на 300 тис більше, ніж було оброблено в Україні всіма портовими операторами. 3,4 млрд гривень інвестицій в порти - тепер я ваш інвестиційна няня", - додав міністр.

Він додав, що на наступному тижні переможці концесійних конкурсів "Рисоіл-Херсон" та QTerminals розкажуть про плани розвитку портів "Херсон" та "Ольвія", а Мінінфраструктури - про плани щодо концесії інших об’єктів. 

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Нагадаємо:

"Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

Економічна правда

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концесія порти Мінінфраструктури

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