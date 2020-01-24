Перевірка Держпраці оминула одне із приміщень заводу Ахметова, де пізніше стався вибух

Управління Держпраці у Дніпропетровській області не проводило перевірку одного із приміщень цеху "Дніпровського коксохімічного заводу", у якому пізніше стався вибух, внаслідок чого постраждали п'ятеро співробітників.

Про це йдеться у спільному розслідуванні програми "Схеми" (Радіо Свобода), ГО "Центр протидії корупції" та "Української Правди".

В листопаді 2018 року інспектори управління Держпраці у Дніпропетровській області провели на Дніпровському коксохімі планову перевірку, в ході якої виявили 105 пунктів порушень й вимагали усунути їх. Також вимагали негайно зупинити експлуатацію 34 одиниці обладнання. Завод одразу видав наказ про усунення цих порушень.

Але за три місяці після перевірки, на ділянці дистиляції смолопереробного цеху Дніпровського коксохіму вибухнуло обладнання. Як виявили журналісти, це обладнання інспектори навіть не перевіряли.

У відповідь на запит Держпраці повідомило, що ділянку, на якій трапилася аварія, інспектори не перевіряли, оскільки на момент перевірки обладнання на ній було вимкнене і завод надав інспекторам відповідне розпорядження.

"На момент приходу Держпраці, якщо цех не працював, був документ, або наказ зупинення обладнання, або ще щось. Тобто, внутрішній документ обов’язково був… Держпраці дивилося, значить, об’єкти, які працювали", - пояснив у коментарі журналістам керівник Департаменту нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Держслужби з питань праці Йосип Радецький.

Натомість адвокат Олександр Чумак переконаний, що представники Держпраці під час планової перевірки зобов’язані перевіряти повністю весь об’єкт підвищеної небезпеки:

"При проведенні перевірок, Держпраці в особі інспекторів, мають перевірити повністю всі виробничі потужності, в незалежності від того, чи ці виробничі потужності використовуються, чи не використовуються. Україна - одна з таких держав, де найбільше трапляється нещасних випадків на виробництві. Зі своєї практики, я можу сказати, що ефективність низька. По-перше, це є саме застаріле законодавство "Про охорону праці"; другий чинник, це корупція і неефективність механізмів боротьби з корупцією. Тому що, фактично, кожну другу перевірку у нас, де-факто, можна обіграти або обійти".

На момент вибуху, у січні 2019 року, Дніпровський коксохімічний завод формально належав трьом кіпрським компаніям: "Mastinto Trading Limited", "Misandyco Holdings Ltd", "Salurex Limited" та одній офшорній "Altana Limited" (Віргінські острови). Але неформально підприємство контролювалося групою "Метінвест".

Детальніше про це та аварії на шахтах та коксохімічних заводах Ріната Ахметова та Вадима Новинського у матеріалі: Подвійні правила: аварії на шахтах та коксохімічних заводах Ахметова в США та Україні

Економічна правда