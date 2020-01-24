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Радник Гончарука про меморандум з Deutsche Bahn: Переговори продовжуються, "зради" немає

П'ятниця, 24 січня 2020, 13:21
 

Після підписання у Давосі "Меморандуму про взаєморозуміння" між Мінінфраструктури та Deutsche Bahn сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого.

Про це радник прем'єра Олексія Гончарука Юрій Голик сказав у коментарі ЕП.

"Укрзалізниця, як і говорив прем'єр Олексій Гончарук, залишається під контролем держави. Триває нормальний робочий процес. У Давосі ми підписали "Меморандум про взаєморозуміння", зараз тривають переговори з Deutsche Bahn щодо співпраці у операційній діяльності та наданні консультаційних послуг", - заявив радник Гончарука.

"Немає ніякої "зради". Ми всі з вами знаємо, що в УЗ є проблеми, і всі зацікавлені у їх вирішенні. Німецький оператор має величезний досвід, тому немає нічого поганого у тому, що ми залучимо його для покращення роботи Укрзалізниці", - додав він.

Також Голик заявив, що більше деталей щодо співпраці з Deutsche Bahn нададуть 5 лютого - під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" із Deutsche Bahn в Києві.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Читайте також: "Укрзалізниця" переходить під контроль німецької Deutsche Bahn?

Олексій Павлиш, ЕП

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