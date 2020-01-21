Новини 21 січня: концесія Херсонського морпорту, Укрпошта та Коломойський

Про концесію Херсонського морпорту. "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень.

Про діалог з Коломойським. Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин закликає до конструктивного діалогу між державою і колишніми власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Про Укрпошту. У Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.

Про кредити для бізнесу. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.



Про позов Нацбанку до Коломойського. Госпсуд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов Нацбанку про стягнення з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов'язаного з ексвласником Приватбанку Ігорем Коломойським нерухомості, вартість якої перевищує 100 мільйонів гривень.

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Закон про державний бюджет на 2020 рік виділяє на охорону природи близько 8 млрд грн або 0,2% ВВП країни. Як будуть витрачені ці кошти?