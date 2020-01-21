Суд стягнув з компанії Коломойського нерухомості на понад 100 мільйонів

Оскільки ПАТ "Дніпрометалсервіс" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя Приватбанку, Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку додають, що суди уже ухвалили 24 рішення на користь НБУ про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями Приватбанку на загальну суму 1,36 млрд грн.
Нагадаємо:
У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних із ним 32 компаній - майнових поручителів.
Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав Приватбанку упродовж 2008–2015 років. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами.
На сьогодні на різних стадіях судового процесу перебуває ще понад 200 подібних справ не лише щодо Приватбанку, а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.
Економічна правда