Суд стягнув з компанії Коломойського нерухомості на понад 100 мільйонів

Госпсуд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов Нацбанку про стягнення з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов'язаного з ексвласником Приватбанку Ігорем Коломойським нерухомості, вартість якої перевищує 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ з посиланням на рішення суду від 16 січня.

"Зазначена компанія у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис кв. м і вартістю більше 100 млн грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався Приватбанку до націоналізації.