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Кредити бізнесу під 5-9%: Зеленський підписав закон

Вівторок, 21 січня 2020, 16:16
 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення 2 мільярдів гривень для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році.

Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні. Відсоток залежить від розміру й типу бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави.

Нагадаємо:

14 січня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, якими створюється Фонд розвитку підприємництва.

Підтримка бізнесу буде надаватися за двома напрямками:

  • перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:
  • 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;
  • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;
  • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;
  • другий – надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

Економічна правда

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кредити бізнес Зеленський

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