Кравцов не звільнявся з УЗ, а просив переведення на заступника Криклія — нардеп

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов 30 грудня писав заяву не про звільнення з "Укрзалізниці", а про переведення його на заступника міністра інфраструктури, цю заяву ще не розглянуто.

Про це у своєму Facebook повідомляє народний депутат "Слуги Народу" Євгеній Шевченко.

Нагадуємо:

30 грудня голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов заявив, що припиняє контракт із компанією, щоб почати роботу в публічному державному секторі.

До цього, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова до 2020 року.

3 грудня у допису в Facebook Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".

Міністр інфраструктури Криклій коментуючи цю заяву, зробив висновок, що Кравцов "хоче воювати на білому коні один проти всіх"

Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.