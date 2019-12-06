Криклій про пост Кравцова: я вирішив, що він хоче воювати на білому коні проти всіх

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про майбутній відхід Євгена Кравцова з посади голови Укрзалізниці.

Про це він повідомив в інтерв'ю для ЦТС.

"Все просто - проблема з профспілками давно обговорювалася (в середині листопада профспілки залізничників мітингували під Офісом президента і УЗ. - ред).

Потім Кравцов сказав: "Я подумав-подумав, мені це все не подобається, напевно, буду йти".

Я кажу: "Добре, внеси тоді якусь ясність в ці речі".

Він пише пост на тему філософствування ні про що (найімовірніше йдеться про цю публікацію - ЕП).

Я йому кажу: "Про що пост?".

Він каже: "Про те, що я йду".

Кажу йому: "Я, як людина, що знає ситуацію зсередини, не зрозумів з цього поста того, що ти йдеш". Швидше, я зробив з нього висновок, що він хоче воювати на білому коні один проти всіх", - розповідає Криклій.

Також Криклій розповів про майбутні збори Наглядової ради УЗ на наступному тижні, на якому МІУ дасть інформацію про корупцію в держпідприємстві, і анонсував оголошення конкурсу на нового голову УЗ.



Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.