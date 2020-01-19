Новини вихідних: знецінення гривні, співпраця з МВФ, зарплати урядовців

Про що всі говорили на вихідних?

Про знецінення гривні. Національний банк послабив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 20 січня на рівні 24,25 гривні за долар.

Про співпрацю з МВФ. Для запуску нової програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду для України в розмірі 5,5 млрд доларів, Київ має виконати попередньо встановлені умови.

Про роз'єднання міністерств. Президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

Про імпорт електроенергії. Мінекоенерго пропонує тимчасово обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про зарплати урядовців. 2019 року найвищу середню зарплату з членів уряду отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Про внутрішні авіаперевезення. SkyUp планує відновити в сезон літньої навігації виконання як мінімум двох внутрішніх рейсів, які пов'язують Одесу з Києвом і Харковом.