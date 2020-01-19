SkyUp планує відновити два внутрішні рейси в Україні

SkyUp планує відновити в сезон літньої навігації виконання як мінімум двох внутрішніх рейсів, які пов'язують Одесу з Києвом і Харковом.

Про це avianews повідомили в авіакомпанії.

На даний момент літній розклад лоу-коста поки не сформовано остаточно, в зв'язку з чим продажі квитків ще не відкриті.

У SkyUp розвиток напрямку внутрішніх рейсів назвали одним зі своїх стратегічних пріоритетів і нагадали про важливість ініціативи Мінінфраструктури щодо скасування ПДВ на внутрішні рейси.

"Саме це рішення створить економічно прийнятні умови для подальшого активного розвитку даного напрямку - збільшення частоти і розширення маршрутів польотів", - прокоментували в авіакомпанії.

У SkyUp підкреслили, що на даний момент склалася ситуація, коли собівартість внутрішнього рейсу вище собівартості рейсу за кордон, що є стримуючим фактором для галузі внутрішніх авіаперевезень.

SkyUp вперше почав виконувати внутрішні рейси в сезон літньої навігації 2019 року з польотів з Києва і Харкова до Одеси.

Восени 2019 року рейси за даними маршрутами були припинені. Замість них лоу-кост запустив польоти з Києва до Львова, Запоріжжя, Харкова, а також зі Львова до Харкова.