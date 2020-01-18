Кабмін оприлюднив зарплати урядовців, найвища – в Авакова

2019 року найвищу середню зарплату з членів уряду отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Джерело: інформація про доходи членів Кабінету міністрів, оприлюднена в суботу на сайті уряду

Деталі: Авакову в грудні нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.

Разом з тим, середня заробітна плата прем'єрміністра Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні він отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Гончарука була 61 916 грн, а в жовтні і листопаді – 60 087 та 43 724 відповідно.

Середня зарплата віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби минулого року складала 58 652 грн. Виплати у грудні становили 86 774, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У вересні Кулебі було нараховано 48 523 грн, жовтні – 56 263 грн, листопаді – 43047 грн.

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у Федорова – 55 664 грн.

Середня зарплата міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета становила 32 386 грн. У грудні він отримав 17 544 грн, у вересні та жовтні по 48 тисяч грн, у листопаді – 16 тисяч грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, в жовтні 18 180 грн та листопаді – 79 883 грн. Таким чином, середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель отримав у вересні 18 549 грн, у жовтні – 33 540, а в листопаді – 31 102. В грудні його зарплата становила 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата міністра в 2019 році склала 61 299 грн.

У міністра закордонних справ Вадима Пристайка середня зарплата минулого року становила 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн, та матеріальною допомогою 111 848 грн). В той же час у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн відповідно.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63 446 грн.

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької середня зарплата за минулий рік склала 41 940 грн. За три місяці осені урядовець отримала: 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень міністру нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

В останній місяць року міністр розвитку громад та територій Альона Бабак отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000). А у вересні, жовтні та листопаді – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн.

Cередня заробітна плата у 2019 році у міністра соціальної політики Юлії Соколовської – 65 317 грн. Її виплати у вересні становили – 24 395 грн, в жовтні – 58 259 грн, в листопаді – 56 620 грн. У грудні зарплата міністра була 216 783 грн, в тому числі надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, а матеріальна допомога – 94 788 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, в листопаді – 60 637 грн. В грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка та 53 000 грн – премія. В цілому середня заробітна плата міністра минулого року склала 62 075 грн.

Середня зарплата міністра інфраструктури Владислава Криклія склала 44 527 грн. зокрема, виплати у грудні склали 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді – 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у грудні отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, в жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата міністра у 2019 році – 38 512 грн.

У міністра оборони Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році – 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, в жовтні 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн (надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).

Міністр юстиції Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати склали 158 772 грн, у тому числі надбавка 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні урядовець отримала 22 894 грн, в жовтні 23 453 грн, а в листопаді 23 124 грн.

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що керівники Мінкульту отримали "під ялинку"сотні тисяч зарплати. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Гончарук заявив, що високі зарплати міністрам долають корупцію та спокусу зловживання службовим становищем.

14 січня Верховна Рада висунула вимогу Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування великих премій окремим міністрам та розповісти про причини таких нарахувань.

17 січня під час години запитань до уряду українські міністри та прем’єр Олексій Гончарук так і не прозвітували про свої багатотисячні премії напередодні нового року.

Водночас президент Володимир Зеленський 17 січня пояснив прем’єру Олексію Гончаруку, що зарплати в міністрів мають бути "нормальними" і сказав, що доведеться прощатися з урядовцями, які хочуть більше.

Раніше також повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

Українська правда