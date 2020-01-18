Зеленський підтримував об'єднання міністерств, тепер зажадав їх розділення
Президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".
Джерело: відеозапис зустрічі президента з міністром
Пряма мова Зеленського: "У нас з вами було об’єднання деяких міністерств. Я думаю, що з самого початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний кадровий голод. Тому і об’єднували деякі міністерства. І у нас не дуже великий бюджет.
Але, мені здається, час показав, ми бачимо, що деякі міністерства повинні бути розділені.
Є питання до міністерства економіки, тому що воно займається всім – і сільським господарством...і зараз мені здається потрібен новий концепт, новий підхід.
Може бути, що це стосується міністерства культури, і міністерства ветеранів. Я хочу побачити від вас ці пропозиції".
Деталі: Гончарук сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.
Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.
Передісторія:
21 липня Зеленський підтримав ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту.
29 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив про необхідність скоротити кількість міністерств: "Я був завжди прихильником об'єднання Міністерства економіки та Міністерства фінансів. Можна розглядати об'єднання Мінсоц і МОЗ".
29 серпня на першій сесії 9-го скликання Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новий уряд має 15 міністерств замість 19, які були в Кабміні Гройсмана. До нового Кабміну входять 17 міністрів – замість 25, як раніше. Також прибрали першого віце-прем'єра і скоротили кількість посад віце-прем'єрів з шести до двох.
Українська правда
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