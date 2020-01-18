Зеленський підтримував об'єднання міністерств, тепер зажадав їх розділення

Президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

Джерело: відеозапис зустрічі президента з міністром

Пряма мова Зеленського: "У нас з вами було об’єднання деяких міністерств. Я думаю, що з самого початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний кадровий голод. Тому і об’єднували деякі міністерства. І у нас не дуже великий бюджет.

Але, мені здається, час показав, ми бачимо, що деякі міністерства повинні бути розділені.

Є питання до міністерства економіки, тому що воно займається всім – і сільським господарством...і зараз мені здається потрібен новий концепт, новий підхід.

Може бути, що це стосується міністерства культури, і міністерства ветеранів. Я хочу побачити від вас ці пропозиції".

Деталі: Гончарук сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.

Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.