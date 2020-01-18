Мінекоенерго пропонує обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Міністерство енергетики звернулося до Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з проханням тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Про це йдеться в листі Мінекоенерго до регулятора, який розмістив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook у п'ятницю.

"Необхідність обмежити продаж перетинів для імпорту електроенергії в Об'єднаній енергетичній системі України (ОЕС) пов'язана зі значними проблемами балансування енергосистеми та обмеженням вітчизняної генерації", - йдеться в листі.



Мінекоенерго зазначає, що проблеми в енергосистемі пов'язані зі значним зниженням попиту на електроенергію через аномально теплу погоду, відсутністю достатньої кількості пропозицій на розвантаження на балансувальному ринку, недостатністю стимулів для зменшення небалансів, відсутністю ефективного ринку допоміжних послуг.



Як зазначає Мінекоенерго, в грудні 2019 року і на початку 2020 року в ОЕС спостерігається суттєвий профіцит електроенергії, що сягав 39 млн кВт-год на добу.

Водночас міністерство не вбачає передумов для поліпшення ситуації найближчим часом, пише "Інтерфакс-Україна".

Міністерство пояснює, що втручання регулятора потрібне, оскільки обмеження імпорту електроенергії оператором ринку НЕК "Укренерго" може призвести до судових позовів із боку компаній, які викупили частину пропускної спроможності.



Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року набули чинності правки до закону "Про ринок електричної енергії" №330-IX (проект №2233), що передбачають, зокрема, заборону імпорту за двосторонніми договорами (ДД) електричної енергії з РФ.

Новий закон також дає енергорегулятору можливість до кінця 2020 року обмежувати пропускну спроможність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, які не є членами Енергоспівтовариства, а також можливість щодо таких країн скасовувати результати річного (на 2020 рік) аукціону.