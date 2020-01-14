Новини 14 січня: пільги Ахметова, ГТС та експорт

Про пільги Ахметова. Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій.

Про ГТС. Газотранспортна система України буде оптимізована під потужність транзиту в 40 мільярдів кубометрів газу в рік.

Про експорт курятини. За даними Мінекономіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини.

Про нелегально працевлаштованих. Лише 12,8 мільйонів із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально, решта - або на заробітках, або працюють неформально.

Про ринок землі. Німецькі і західноєвропейські агропідприємства, які працюють і обробляють землю в Україні, написали відкритого листа президенту, прем'єру і голові Верховної Ради із закликом не схвалювати заборону на продаж сільгоспзмель іноземцям.

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