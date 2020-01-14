Європейські фермери, які працюють в Україні, виступили проти заборони на продаж землі іноземцям

Німецькі і західноєвропейські агропідприємства, які працюють і обробляють землю в Україні, написали відкритого листа президенту, прем'єру і голові Верховної Ради із закликом не схвалювати заборону на продаж сільгоспзмель іноземцям.

Про це йдеться у листі-зверненні, яке у Facebook опублікував міністр економіки Тимофій Милованов.

У листі, зокрема, йдеться, що запропонована у законопроєкті про ринок землі норма, якою іноземцям або компаніям, серед власників та засновників яких є іноземці, забороняється купувати землю сільгосппризначення, суперечить Конституції України.

"Відповідно до принципу рівності, держава виступає гарантом рівного захисту усіх суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, шляхом ненадання переваг у захисті прав жодному із суб'єктів господарювання, оскільки кожен суб'єкт наділений тим самим обсягом прав і може відстоювати їх у визначеному законом порядку.

Усі суб'єкти права власності рівні перед законом у здійснені ним своїх прав та обов'язків", - підкреслюється у листі.

Фермери заявляють, що не є великими агрохолдингами та переважно працюють як сімейні фермерські господарства, орендуючи земельні паї.

За їхніми словами, ухвалення закону у чинній редакції призведе до того, що вони "частково або повністю втратять засоби для існування".

"Усі ми роками розбудовували свої господарства та вклали сотні тисяч чи мільйонів євро. Створили багато робочих місць і у більшості випадків ми були єдиними роботодавцями в селі.

Багато полів довелося рекультивувати і навіть викорчовувати кущі та дерева. Плоди цієї праці потім пожинатимуть інші", - йдеться у зверненні.

Крім цього, фермери проти обмеження продажу землі іноземцям у прикордонній зоні, цю норму вони трактують як "дискримінацію".

Натомість вони підтримали ідею, яка була у законопроєкті про ринок землі раніше, щодо поступового переходу на ринок землі та надання дозволу іноземцям, які вже протягом 3 років працюють в Україні, купувати землю.

Під листом-зверненням підписалося 25 сільгоспвиробників.

Читайте також: Земельна реформа: крок вперед та два назад

Нагадуємо:

Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10, поданий з правками до другого читання, передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Економічна правда