Всі розділи
Укр / Рус

У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Вівторок, 14 січня 2020, 09:20
 

Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій.

Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, вигодонабувачами цієї пільги були компанії, які будували СЕС та ВЕС та "запускалися по найвищих у світі "зелених" тарифах".

"Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні із імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, який через цю пільгу недоотримав біля 10 млрд грн у 2019 році", – написав Герус.

"У попередньому парламенті цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути у законопроект про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом із правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів", – нагадав він.

Нагадуємо:

У грудні 2018 року депутати прийняли зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ ввезення електромобілів, що також містили норму про податкову пільгу імпорту обладнання для електростанцій з відновлюваних джерел енергії.

Тоді наголошувалося, що імпортери обладнання для сонячних та вітряних електростанцій не будуть сплачувати ПДВ до 2020 року. 

Сумарно це мало дозволити їм зекономити, не сплативши до бюджету, 5-10 млрд гривень.

У матеріалі Bihus.info йшлося, що вказані зміни до Податкового кодексу зекономлять олігарху Рінату Ахметову близько 3 млрд гривень, які йому не доведеться сплачувати до бюджету у вигляді податків при ввезенні обладнання.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ахметов Зелений тариф ПДВ імпорт енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ахметов заплатив Фірташу понад 700 мільйонів доларів у справі "Укртелекому" 13 січня 2020, 13:05
У компанії Ахметова відреагували на розслідування про туристичний бізнес в Криму 17 грудня 2019, 12:39
Ахметов все ще зберігає контроль над туристичним бізнесом в Криму – розслідування 17 грудня 2019, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!