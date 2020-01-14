У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав скасування пільги, якою звільнявся від сплати ПДВ імпорт енергетичного обладнання для сонячних та вітроелектростанцій.

Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, вигодонабувачами цієї пільги були компанії, які будували СЕС та ВЕС та "запускалися по найвищих у світі "зелених" тарифах".

"Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які сплачували все вхідне ПДВ і були у нерівних (гірших) умовах у порівнянні із імпортом. Такі заводи є у Вінниці, Краматорську тощо. Також програвав український державний бюджет, який через цю пільгу недоотримав біля 10 млрд грн у 2019 році", – написав Герус.

"У попередньому парламенті цю ПДВ-пільгу пробували проштовхнути у законопроект про захист дітей, а потім її таки проштовхнули разом із правкою про ПДВ-пільгу для електрокарів", – нагадав він.

Нагадуємо:

У грудні 2018 року депутати прийняли зміни до Податкового кодексу про звільнення від ПДВ ввезення електромобілів, що також містили норму про податкову пільгу імпорту обладнання для електростанцій з відновлюваних джерел енергії.

Тоді наголошувалося, що імпортери обладнання для сонячних та вітряних електростанцій не будуть сплачувати ПДВ до 2020 року.

Сумарно це мало дозволити їм зекономити, не сплативши до бюджету, 5-10 млрд гривень.

У матеріалі Bihus.info йшлося, що вказані зміни до Податкового кодексу зекономлять олігарху Рінату Ахметову близько 3 млрд гривень, які йому не доведеться сплачувати до бюджету у вигляді податків при ввезенні обладнання.

Економічна правда