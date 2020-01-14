Україна увійшла до топ-5 найбільших експортерів курятини у світі – Милованов
Вівторок, 14 січня 2020, 14:05
За даними Мінекономіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини.
Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.
"Україна увійшла до топ-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", - написав міністр.
Крім того, Милованов повідомив, що ЄС видав дозволи на імпорт 58 тис. тонн української пшениці у рамках першого розподілу тарифної квоти (TRQ) на 2020 рік.
"Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", - зазначив він.
Економічна правда
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