Україна увійшла до топ-5 найбільших експортерів курятини у світі – Милованов

За даними Мінекономіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Україна увійшла до топ-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", - написав міністр.

Крім того, Милованов повідомив, що ЄС видав дозволи на імпорт 58 тис. тонн української пшениці у рамках першого розподілу тарифної квоти (TRQ) на 2020 рік.



"Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", - зазначив він.

Економічна правда