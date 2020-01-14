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Україна увійшла до топ-5 найбільших експортерів курятини у світі – Милованов

Вівторок, 14 січня 2020, 14:05
 

За даними Мінекономіки, Україна увійшла до топ-5 найбільших у світі експортерів курятини.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Україна увійшла до топ-5 світових експортерів курятини. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд", - написав міністр.

Крім того, Милованов повідомив, що ЄС видав дозволи на імпорт 58 тис. тонн української пшениці у рамках першого розподілу тарифної квоти (TRQ) на 2020 рік.

"Майже вся квота була видана для безмитних поставок української пшениці", - зазначив він.

Економічна правда

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курятина Мінекономіки

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