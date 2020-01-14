Ми перебудуємо ГТС під потужність 40 мільярдів кубометрів газу в рік — Макогон

Газотранспортна система України буде оптимізована під потужність транзиту в 40 мільярдів кубометрів газу в рік.

Про це повідомив голова Оператора ГТС Сергій Макогон в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Макогон розповів, що у компанії є три сценарії по модернізації газопроводів України.

"Перший - це нульовий сценарій, при якому необхідно відмовитися від близько 90% компресорних станцій (КС) і близько 5 тис. км надлишкових газопроводів. Другий сценарій прописаний для 30 млрд кубометрів транзиту, що фактично близько до 40 млрд кубометрів на 2021-2024 роки. Третій сценарій - на 60 млрд кубометрів.

Зараз у нас вже є розуміння, що, швидше за все, буде, плюс-мінус 40 млрд, і під ці потужності ми будемо перебудовувати систему.

Це означає, що ми будемо вкладати в модернізацію тільки тих КС, які будуть використовуватися, а решта будемо поступово виводити з експлуатації. Зараз ми готуємо техніко-економічне обґрунтування для оптимізації системи.

Далі вийдемо на міністерство (Міністерство енергетики та навколишнього середовища) і Кабінет міністрів з нашими пропозиціями, так як це державне майно, і ми можемо щось з ним робити тільки з їх дозволу.

Самі труби викопувати ніхто не буде, тому, що це економічно недоцільно. Витрати на їх вилучення, рекультивація землі і т.д. не покривають вартість металу. У цих трубах буде знижено тиск, відповідно, будуть пред'являтися менші вимоги по регламентних робіт, рідше потрібно проводити діагностику", - пояснює Макогон.

Макогон також повідомив, що скорочення кількості точок входу до з дев'яти до двох було позицією України.

"Ми сказали, що не готові підтримувати всю інфраструктуру. Якщо потрібно 40 млрд кубометрів, то ми залишаємо 40 млрд. Якщо потрібно більше, то давайте більше. Це так працює", - підкреслив голова ГТС.

Нагадуємо:

Після відділення газотранспортної системи від управління "Нафтогазу" і її передачі, "Нафтогаз" може отримати від компанії Магістральні газопроводи України більше 180 мільярдів гривень протягом 10 років.

Після тимчасового зниження транзиту до 35-45 мільйонів кубометрів на добу, транзит російського газу територією України поступово виходить на заплановані обсяги в 100 мільйонів кубометрів на добу.

Також голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

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