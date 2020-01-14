Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках – Милованов

Лише 12,8 мільйонів із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально, решта - або на заробітках, або працюють неформально.

Про це на брифінгу з питань змін до трудового законодавства заявив міністр економіки Тимофій Милованов, передає hromadske.

"Сьогодні лише 12,8 мільйона з 28,5 мільйона українців працездатного віку працюють легально. Половина з нас працездатного віку або працює в іншій країні, або працює неформально", - підкреслив міністр.

За його словами, неформальне працевлаштування означає, що більшість українців не захищені трудовим законодавством.

"Зміни до Трудового кодексу, які пропонує уряд, мають сприяти легальному працевлаштуванню та зростанню кількості робочих місць", - зазначив Милованов.

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27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.



"Закон вступить в силу за 6 місяців після розгляду та ухвалення парламентом. Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень.

Законопроект планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроектами які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як "про страйк", "про профспілки", тощо", - написав Гончарук.

23 грудня міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.

10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що новий трудовий кодекс кращий за попередній, але його ще треба допрацювати.

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, чи взяти її на роботу. Зараз вони (уряд - ЕП) працюють над трудовим сучасним законодавством і трудовим кодексом. Там є багато пропозицій, і багато дрібних помилок, які будуть вичищені. Впевнений що ми все зробимо і почуємо суспільство", - сказав президент.

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