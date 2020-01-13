Новини 13 січня: "мирова" Фірташа та Ахметова, новий стандарт рахунків, зміцнення гривні

Про новий стандарт рахунків. З 13 січня 2020 року в Україні використовуються лише банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN.

Про "мирову" Фірташа та Ахметова. Компанія "СКМ" Ріната Ахметова виплатила понад 700 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd в рамках мирової угоди у справі "Укртелекому".

Про ціни на нафту. Ціни на нафту 13 січня стабілізувались після максимального за 5 місяців падіння за підсумками минулого тижня на тлі ослаблення побоювань щодо можливої ескалації конфлікту між США та Іраном.

Про зміцнення гривні. У Національному банку вважають, що у 2020 році курс гривні може коливатися в обидва боки, в тому числі у сторону зміцнення.

Про зміни у SkyUp. З 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Про вишки Бойка. Прокуратура Швейцарії розпочала розслідування з приводу "вишок Бойка" і заарештувала рахунки членів сім'ї Євгена Бакуліна, який раніше фігурував в розслідуванні української прокуратури.

Про білоруський бензин. НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт бензину і дизельного палива за річними контрактами з Білоруською нафтовою компанією.

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