"Нафтогаз" закупить білоруський бензин і дизель для українського ринку

НАК "Нафтогаз України" планує розпочати імпорт бензину і дизельного палива за річними контрактами з Білоруською нафтовою компанією (БНК).

Рішення НАКу про погодження цих контрактів оприлюднені на сайті "Укртранснафти", передає enkorr.com

Мова йде про два контракти між ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг" та "БНК-Україна": на закупівлю дизельного палива розрахунковою вартістю 2,99 млрд грн і бензину марки А-92 на суму 653 млн грн.

Виходячи з вартості контрактів, річний обсяг закупівлі, за розрахунками enkorr, може скласти приблизно 125 тис. т ДП і 30 тис. т бензину А-92 (10 тис. Т/міс. ДТ і 2,5 тис. т/міс. бензину).

У "Нафтогазі" підтвердили плани підписати терм-контракти з "БНК-Україна", зазначивши, що цей процес знаходиться на фінальній стадії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" почав імпорт ДТ з Білорусі в серпні 2019 р закупивши близько 30 тис. т в період кризи на українському ринку, викликаного зупинкою роботи трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс". Імпорт бензину буде здійснюватися вперше.

"Нафтогаз Ойл Трейдінг" було створено в жовтні 2019 року для трейдингу імпортними нафтопродуктами і ресурсом, виробленим Шебелинським заводом.

У планах - вийти на щорічний обсяг реалізації 1,5 млн т нафтопродуктів на рік.На початку 2019 р НАК "Нафтогаз України" розділив операційні бізнеси на дивізіони.

Дивізіон "Нафта" був створений на базі "Укртранснафти", до його складу увійшли Шебелинський ГПЗ разом з відділом реалізації нафтопродуктів УГД, мережа АГНКС "Укравтогаза" і транспортна компанія "Укрспецтрансгаз". Ключовим напрямком діяльності дивізіону повинен стати трейдинг.