У НБУ вважають, що курс гривні може зміцнитися в цьому році

У Національному банку вважають, що у 2020 році курс гривні може коливатися в обидва боки, в тому числі у сторону зміцнення.

Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у інтерв’ю для FinClub.

"В ході кризи ми спостерігали шокову девальвацію гривні, викликану не економічними чинниками, а очікуваннями і страхом. Нинішнє зміцнення гривні – це результат реформ останніх років. Воно могло б початися й раніше, але якоюсь мірою стримувалося невизначеністю, пов'язаною з подвійними виборами в країні.

Подібний шлях проходили також інші країни, які реалізовували режим інфляційного таргетування. Наприклад, Чехія чи Польща на початку 2000-х", - підкреслює Рожкова.

Вона також заявила, що зміцнення курсу гривні є результатом викупу до резервів рекордного обсягу валюти та залучення зовнішнього інвестування в державні і приватні компанії.

"Курс, який ми бачимо, – це відображення ринкових тенденцій. Ми викупили до резервів рекордний обсяг валюти за 14 років: чиста купівля – 7,9 млрд дол у 2019-му. При цьому нерезиденти завели близько 4,3 млрд дол в ОВДП.

Тобто були й інші чинники зміцнення гривні: це й зростання продуктивності в агросекторі, і зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – "Нафтогаз", "Кернел" та інші. І в 2020 році курс може помірно коливатися в обидва боки, в тому числі й зміцнюватися", - резюмує Рожкова.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Однак під кінець року гривня дещо послабла, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пов'язав це ослаблення зі спекулятивним попитом, але у 2020 році очікує продовження тенденції на зміцнення національної валюти.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

Проте у Міністерстві економіки планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

Економічна правда