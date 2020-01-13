"Вишки Бойка": Швейцарія заарештувала рахунки сім'ї Бакуліна — екснардеп

Прокуратура Швейцарії розпочала розслідування з приводу "вишок Бойка" і заарештувала рахунки членів сім'ї Євгена Бакуліна, який раніше фігурував в розслідуванні української прокуратури.

Про це в телеграм-каналі повідомляє колишній народний депутат і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

Як повідомляється, Швейцарія почала власне розслідування навколо схем по "вишках Бойка" і заарештувала рахунки членів сім'ї одного з народних депутатів 8 скликання.

Заарештовано 60 мільйонів швейцарських франків на рахунках в двох банках - Bank Rothschild & Co (Цюріх) і EFG Bank (Лугано) .За словами Лещенка, рахунки, на які прокуратура Швейцарії наклала арешт, на думку слідства, імовірно належать синові й дочці депутата 8 скликання Євгена Бакуліна.

Гроші арештовані в рамках розслідування кримінальної справи за так званим "вишок Бойка".

"Рахунки зареєстровані на офшорні компанії з Белізу та Британських Віргінських островів, за якими, за даними слідства, імовірно стоять Бакуліни. Діти Бакуліна намагалися оскаржити в швейцарському суді передачу Україні інформації про виявлені у них рахунках в Швейцарії, проте суд дав згоду на передачу цієї інформації України", - пише член наглядової ради УЗ.

Повідомляється, що згідно з декларацією про доходи, діти Бакуліна є громадянами Росії. Сам Бакулін після винесення йому підозри у справі вишок Бойка втік, імовірно, в Росію.

За інформацією слідства, в цілому заарештовані 60 мільйонів франків.

З них син і дочка Бакуліна намагалися оскаржити передачу інформації України щодо рахунків, де зберігалося 13,7 мільйона доларів і 12,7 мільйона євро.

Нагадуємо:

Як відомо, У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова.

У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.

У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель так званих "вишок Бойка".

1 лютого 2018 року Луценко повідомив, що колишньому главі Національногобанку Сергію Арбузову ооглошено нову підозру "за фактом співучасті взаволодінні коштами ДАТ" Чорноморнафтогаз "в сумі 3,2 млрд грн при покупцідвох самопідйомних бурових установок В312 і В319".

16 лютого генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про затримання і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Луценко зазначав, що подання стосується підозр за статтями 255 (створення організованого злочинного угрупування), 191 (розкрадання державних коштів) та інших статей у справі про так звані "вишки Бойка".

За словами генпрокурора, Бакулін, попри те, що є нардепом, територію України давно не відвідував.

3 квітня 2018 року Національна поліція оголосила в розшук депутата з фракції партії "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, якого підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.

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