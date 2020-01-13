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Після різкого падіння минулого тижня ціни на нафту стабілізувались

Понеділок, 13 січня 2020, 09:51
 

Ціни на нафту 13 січня стабілізувались після максимального за 5 місяців падіння за підсумками минулого тижня на тлі ослаблення побоювань щодо можливої ескалації конфлікту між США та Іраном.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані лондонської біржі ICE Futures.

Зазначається, що вартість березневих ф'ючерсів на Brent станом на ранок 13 січня становить 64,9 доларів за барель, це на 0,08 долара(12%) нижче ціни на закритті попередньої сесії.

"Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на 0,01 долара (0,02%) - до 59,03 долара за барель.

До закриття попередніх торгів ціна контракту становила 59,04 доларів за барель, опустившись на 0,52 доларів (0,87%) у порівнянні з попередньою сесією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

6 січня ціна на нафту Brent перевищила 70 доларів за барель вперше з квітня 2019 року на фоні загострення ситуації на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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