Всі розділи
Укр / Рус

Використання IBAN: З 13 січня діє лише новий стандарт рахунків

Понеділок, 13 січня 2020, 09:27
 

З 13 січня 2020 року в Україні використовуються лише банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN.

Номери рахунків клієнтів банків міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складатиметься з 29 символів:

  • коду України UA (2 літери);
  • контрольного розряду (2 цифри);
  • коду банку (6 цифр);
  • самого рахунку – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.

Нагадаємо:

Перехідний період, протягом якого відбувалося запровадження нового стандарту номера банківського рахунку, тривав з 5 серпня по 31 жовтня.

Водночас старими реквізитами дозволили користуватися до 12 січня 2020 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

банки НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ринок землі: обмеження 10 тисяч гектарів не поширюватиметься на банки – радник прем'єра 3 січня 2020, 15:51
НБУ спростив порядок відкриття та закриття банківських рахунків 3 січня 2020, 14:12
Між кредитом і депозитом: чи зростатиме сектор банківських послуг в Україні 2 січня 2020, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!