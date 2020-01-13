Використання IBAN: З 13 січня діє лише новий стандарт рахунків

З 13 січня 2020 року в Україні використовуються лише банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN.

Номери рахунків клієнтів банків міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складатиметься з 29 символів:

коду України UA (2 літери);

контрольного розряду (2 цифри);

коду банку (6 цифр);

самого рахунку – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.

Нагадаємо:

Перехідний період, протягом якого відбувалося запровадження нового стандарту номера банківського рахунку, тривав з 5 серпня по 31 жовтня.

Водночас старими реквізитами дозволили користуватися до 12 січня 2020 року.