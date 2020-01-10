Новини 10 січня: облікова ставка, газовий контракт, Приватбанк

Про облікову ставку. Рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

Про газовий контракт. Виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко розповів, що в переговорах з РФ з приводу газового контракту ретельно дискутувався кожен пункт, і складалося враження що сторони не встигнуть домовитися до 1 січня.

Про Приватбанк. Слухання по суті у Високому суді Лондона щодо позову, у рамках якого екс-власники Приватбанку Коломойський і Боголюбов звинувачуються у виведенні майже 2 млрд доларів, відбудеться у 2021 році.

Про митницю. За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.

Про "Укроборонпром". За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

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