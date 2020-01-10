Справа проти Коломойського в Лондоні: стало відомо, коли відбудеться слухання по суті

Слухання по суті у Високому суді Лондона щодо позову, у рамках якого екс-власники Приватбанку Коломойський і Боголюбов звинувачуються у виведенні майже 2 млрд доларів, відбудеться у 2021 році.

Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на прес-службу Приватбанку.

Як зазначили у прес-службі банку, очікується, що у рамках підготовки до повноцінного розгляду справи проти Коломойського, Боголюбова та шести компаній в Високому суді Лондона окремі відповідачі нададуть відгуки на позов у кінці наступного тижня.

"Інші дати щодо наступних етапів перебігу справи в Лондонському суді наразі не встановлені.

У наступні кілька місяців відбудеться процесуальне слухання, під час якого суд дасть вказівки щодо подальшого судового розгляду, але конкретні дати для цього ще не встановлені. Слухання по суті справи, швидше за все, відбудеться в 2021 році", - заявили у прес-службі фінустанови.

Раніше повідомлялось, що Високий суд Лондона надав колишнім власникам Приватбанку додатковий час для підготовки до захисту до 10 січня 2020 року. У цій справі Коломойський і Боголюбов звинувачуються у виведенні майже 2 млрд доларів, зараз сума з урахуванням відсотків дорівнює 3 млрд доларів.

За даними агенції Kroll, загалом колишні власник Приватбанку вивели з банку до його націоналізації 5,5 млрд доларів.

Нагадаємо:

2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова, Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені під час націоналізації банку.

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

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