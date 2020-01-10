За 10 років в "Укроборонпрому" вкрали майже 1 мільярд гривень — Найєм

За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

Про це повідомив у Facebook заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях.

Одне кримінальне провадження щотижня. Стільки в середньому відкривали справ стосовно Концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування. На даний момент розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни", - написав він.

"За весь час існування концерну (десять років) його керівники самостійно ініціювали лише половину - 251 кримінальне провадження. За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження.

Зокрема, ініціювали провадження, де фігурують колишні керівники оборонного Комітету Ради, які діяли у злочинній змові з чиновниками Міноборони та за посібництва екс-керівників самого "Укроборонпрому" та його окремих підприємств", - розповів Найєм.

Нагадаємо:

Гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус та гендиректор компанії "Baker Tilly Ukraine" Олександр Почкун підписали контракт на аудит.

У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.

Економічна правда