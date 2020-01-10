Вітренко про газовий контракт: "Рубалися" за кожен пункт, здавалося, що не підпишемо

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Виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко розповів, що в переговорах з РФ з приводу газового контракту ретельно дискутувався кожен пункт, і складалося враження що сторони не встигнуть домовитися до 1 січня.

Про це він розповів в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

"За день до підписання контракту, було відчуття, що ми нічого не підпишемо. Тобто за три дні до Нового року - нічого не вийде, ми не встигнемо домовитися. У нас були дуже різні позиції.

Наприклад, в ніч на 30 грудня ми "рубалися" за кожен пункт. І рубалися так, що розуміли: якщо ми зараз не домовимося, то нічого і не буде", - розповідає топ-менеджер Нафтогазу.

За його словами, основне "рубилово" точилося довколо юридичних моментів, а дедлайн підписання контракту переносився кілька разів, і все одно був трохи прострочений.

"У контракті є купа моментів: коефіцієнти на додаткові потужності транзиту, застосовне право, арбітри і всі юридичні тонкощі. Ось за це все у нас йшло "рубилово". Через це ми і не вклалися в терміни, які вказані в протоколі зустрічі (сторони повинні були домовитися до 29 грудня - ред.).

Ми також не вклалися і в додаткові терміни, відведені на узгодження з правлінням і Кабміном. Умовно кажучи, ми повинні були надіслати готовий варіант 29 грудня о третій годині за Києвом, а прислали лише на ранок наступного дня", - резюмує Вітренко.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

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