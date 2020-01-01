Офіційно: Від "Нафтогазу" відділили газотранспортну систему

Незалежний оператор газотранспортної системи повністю відокремився від Групи "Нафтогаз" та розпочав автономну роботу – транспортування природного газу для споживачів України та ЄС.

Про це написав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Виконавчий директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що компанія прийняла ГТС в управління.

"Новим власником ОГТСУ стала компанія "Магістральні газопроводи України". Проєкт анбандлінгу офіційно завершено", – додав Макогон.

"Нафтогаз перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС, але стає його великим клієнтом, а також готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, направлених на розвиток цивілізованого та конкурентного газового ринку в Україні", – написав Коболєв.

Він повідомив, що Україна виконала норму Третого енергопакету ЄС і "довела, що є відповідальним та надійним союзником".

"Це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України", – додав голова НАК "Нафтогаз".

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів



27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на п’ять років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Економічна правда