Частку Микитася в Arsenal Plaza викупив київський ресторатор за 10 мільйонів доларів — ЗМІ

Екс-президент Укрбуд Девелопмент Максим Микитась продав свою частку в бізнес-центрі Arsenal Plaza співвласнику однієї з найбільших київських ресторанних компаній Tarantino Family Дмитру Федотенкову за 10 мільйонів доларів.

Про це НВ Бізнес розповів глава великої девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним.

"Микитась продав свою частку Федотенкову в бізнес-центрі за $10 млн і ці кошти пішли на добудову житлових комплексів компанії (Укрбуд, — ред.). Партнери знайшли інвестора, який був готовий вкласти $35 млн у добудову всіх комплексів. Після введення житла в експлуатацію і продажу всіх квартир сторони хотіли поділити весь прибуток і вийти з проекту", — розповів він.

Але, за словами джерела, великий інвестор від угоди відмовився через проблеми, які почалися у Микитася.

В прес-службі Укрбуду НВ повідомили ще деякі деталі.

"Проект бізнес-центру Arsenal Plaza з самого початку і аж до виходу з нього Укрбуду реалізовувався учасниками, які не є членами корпорації.

А підприємства-члени корпорації виконували агентську функцію — виводили проект на ринок, забезпечували маркетинговий супровід, проводили консультації клієнтів. Надалі вектор діяльності компаній-членів корпорації, які працюють в Києві, змінився.

Зараз вони зосереджені в першу чергу на виконанні вже взятих раніше зобов’язань і завершення всіх розпочатих проектів в сфері житлового будівництва, куди і спрямовуються основні робочі ресурси.

У зв’язку з цим необхідність подальшого продовження партнерства з проектом Arsenal Plaza відпала, і Укрбуд вийшов з числа партнерів", — заявили в компанії.



Нагадуємо:



У компанії "Інтергал-Буд" заявили, що наразі дійсно розглядають можливість завершення проєктів "Укрбуду", але будь-які зафіксовані домовленості зараз відсутні.

Раніше директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода повідомив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду", який буде добудовувати об'єкти під своїм брендом.

Раніше радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Офіційно частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали маловідомі Євген Дікін та Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт девелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю.

Це було вказано у його декларації 2019 року.