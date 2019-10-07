Стало відомо, хто купив компанію "Укрбуд Девелопмент"
Частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.
Про це повідомляється у системі Youcontrol.
У реєстрі зазначається, що їм належить по 50% компанії. Розмір внеску в уставний фонд склав 17,6 млн грн.
Дікін обіймає посаду керівника ТОВ "Білдінг груп плюс" з 2012 року, компанія займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, оптовою торгівлею деталями, машинами та устаткуванням, а також залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням.
Польовий є бенефіціаром СТ "Серпень", яка займається комплексним обслуговуванням об'єктів, а також бенефіціаром та керівником ТОВ "Хмільниця Зернотрейд".
Генеральним директором "Укрбуду" залишився Олег Майборода.
Нагадаємо:
Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт дівелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю. Це було вказано у його декларації 2019 року. Кінцевим беніфеціаром компанії зазначалася Яна Левенець.
19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію "Укрбуд Девелопмент".
Економічна правда
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