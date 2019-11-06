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Радник Кличка: "Укрбуд" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор

Середа, 6 листопада 2019, 10:49

Радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов заявив, що група "Укрбуд" не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Про це він сказав в інтерв'ю Bihus Info.

"Вже знайшовся інвестор, він взагалі непублічний, щоб ви розуміли, це не будівельник, не публічна людина, він не з цього бізнесу, йому просто цікаво зайти в новий цікавий проект," - розповів Бахматов.
За його словами, ще три тижні тому "Укрбуд" міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, але зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не хвилюватися, що щось станеться.

На зауваження ведучого, що з цих слів випливає, що в будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не розуміється, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тис вкладників, радник мера відповів: "Так реально є".

Радник Кличка прізвище інвестора і суму інвестицій назвав внутрішньою інформацією.

"Ми скоро взнаємо, хто це", - зазначив він.

Бахматов також спростував чутки про те, що "Укрбуд" віджало оточення президента Зеленського.

"Що я чув, що там вже і Богдан, і Вавриш - це все фігня," - підкреслив радник мера Києва.

Нагадаємо:

Частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт дівелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю. Це було вказано у його декларації 2019 року. Кінцевим беніфеціаром компанії зазначалася Яна Левенець.

19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода повідомив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу. 20 вересня Микитась підтвердив, що продав компанію "Укрбуд Девелопмент".

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