Радник Кличка: "Укрбуд" не збанкрутує, туди зайшов новий інвестор

За його словами, ще три тижні тому "Укрбуд" міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, але зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не хвилюватися, що щось станеться.

На зауваження ведучого, що з цих слів випливає, що в будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не розуміється, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тис вкладників, радник мера відповів: "Так реально є".

Радник Кличка прізвище інвестора і суму інвестицій назвав внутрішньою інформацією.

"Ми скоро взнаємо, хто це", - зазначив він.

Бахматов також спростував чутки про те, що "Укрбуд" віджало оточення президента Зеленського.

"Що я чув, що там вже і Богдан, і Вавриш - це все фігня," - підкреслив радник мера Києва.

Нагадаємо:

Частки у будівельній коропорації "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.

Попереднім власником "Укрбуд девеломент" був "Базерт дівелопмент елелпі",який належав екс-нардепу Максиму Микитасю. Це було вказано у його декларації 2019 року. Кінцевим беніфеціаром компанії зазначалася Яна Левенець.