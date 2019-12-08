Новини вихідних: нова програма МВФ, рекордне зміцнення гривні, "Укрзалізниця"

Про що всі говорили на вихідних?





Про звільнення в УЗ. "Укрзалізниця" звільнила директора Донецької регіональної філії Сергія Бугайова.

Про рекордне зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,72 гривні за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

Про газову суперечку. Прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявляє, що врегулювання розбіжностей щодо поставок і транзиту газу через Україну можливе тільки за "нульовим варіантом".

Про нову програму МВФ. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці.

Про наглядову раду УЗ. Кабінет міністрів затвердить двох нових членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" - представників від держави.