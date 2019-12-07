Офіційний курс: гривня продовжує рекордно зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,72 гривні за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,32 (на 6 грудня – 26,48 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 23,87 гривні за долар.

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.

Економічна правда