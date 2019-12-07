Офіційний курс: гривня продовжує рекордно зміцнюватися
Субота, 7 грудня 2019, 11:04
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 23,72 гривні за долар, що є максимальним показником майже за 4 роки.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,32 (на 6 грудня – 26,48 гривні).
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 23,87 гривні за долар.
6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,70 - 23,72 гривні за долар.
Економічна правда
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