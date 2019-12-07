"Укрзалізниця" звільнила директора Донецької регіональної філії Сергія Бугайова.

Про це ЕП повідомив співрозмовник у компанії.

За словами співрозмовника, причиною звільнення стала "організація Бугайовим протиправної схеми "поборів" з учасників тендерних закупівель, а також залучення до проведення закупівель сумнівних підприємств та родичів".

"Протягом останніх років, коли регіональну філію очолював Бугайов, переможцями закупівель на поставку товарів, робіт/послуг ставали підприємства, які не мали ні досвіду виконання таких робіт/послуг, ні матеріально-технічної бази, ні відповідних кваліфікованих працівників", - сказав він.

Співрозмовник відзначає, що результатом таких дій керівника регіональної філії стали численні кримінальні провадження розпочаті правоохоронними органами за фактом службових зловживань та привласнення майна "Укрзалізниці".

"До своєї протиправної діяльності Бугайов залучив своїх близьких родичів та друзів. Деяких з них було призначено на ключові посади на підприємстві, пов’язанні з проведенням закупівель та розпорядженням майном філії", - каже представник УЗ.

За його даними, Бугайов вимагав "відкати" в сумі 20-30% від суми закупівель.

"Фактично участь приймають одні й ті самі комерційні структури. Окрім того, особисто підбирав членів тендерного комітету, для ухвалення необхідних рішень. "Кришував" очільника філії відомий представник "минулої" влади", - сказав він.



За його словами, мова йде про співголову парламентської фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова, який після програшу Петра Порошенка на президентських виборах втратив свій вплив на УЗ.

В прес-службі "Укрзалізниці" інформацію про звільнення Бугайова офіційно підтвердили, однак жодних інших подробиць поки не надали.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова вже на наступному тижні.



Нещодавно Кравцов заявив, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".



Цьому передувала заява міністра енергетики Олексія Оржеля, щодо політичного рішення про зміну керівництва і наглядових рад всіх стратегічних компаній, в тому числі Нафтогазу та Укренерго.



Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що очікує кадрових рішень від наглядової ради "Укрзалізниці" до кінця 2019 року.

Економічна правда