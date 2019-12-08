Членом наглядової ради "Укрзалізниці" може стати Лещенко

Кабінет міністрів України затвердить двох нових членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" - представників від держави. Переможцями конкурсного відбору стали Сергій Лещенко та Олег Журавльов.

Таку інформацію ЦТС надало джерело в Міністерстві інфраструктури.

Підведення підсумків конкурсу Комітетом з відбору керівників держпідприємств відбулося 6 грудня.

Частина членів Комітету з відбору, за інформацією джерела, підписала протокол про результати конкурсу з примітками. Лещенко і Журавльов замінять в наглядовій раді УЗ Даніеля Білака і Костянтина Марьевіча.

Також, як стало відомо ЦТС з інших джерел, нові члени наглядової ради АТ УЗ матимуть спеціальні повноваження.

Нагадаємо, що Кабмін оголосив відбір двох представників держави до наглядової ради АТ "Укрзалізниця" розпорядженням № 1118-р від 27 листопада.

На початку листопада міністр інфраструктури говорив, що уряд відкличе зі складу наглядової ради АТ "Укрзалізниця" представників, делегованих державою.

Зараз до складу наглядової ради АТ УЗ входять чотири незалежних члена і три представника держави.

Сергій Лещенко - колишній журналіст "Української правди", обирався депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенко".

ЕП звернулася до Лещенка з проханням про коментар, на що він відповів, що коментарі повинен давати Кабінет міністрів.

Олег Журавльов - юрист, радник міністра інфраструктури України Владислава Криклія, голова наглядової ради в страховій компанії "Крона".