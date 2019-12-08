Україна та МВФ домовилися про нову програму на 5,5 мільярда доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо нової програми співпраці.

Джерело: пресслужба президента України Володимира Зеленського за підсумками розмови глави держави з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою

Пряма мова Георгієвої: "Я запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, серед іншого – з новою підтримкою МВФ".

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі 4 мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) (близько 5,52 млрд доларів - ЕП.) у рамках розширеного фонду МВФ".

Пряма мова Зеленського: "Наша розмова була дуже конструктивною. Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ".

"Нова програма співпраці з МВФ має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця. Нас не влаштовують поточні темпи економічного зростання, і тому для пришвидшення зростання економіки ми спільно з нашими міжнародними партнерами продовжуватимемо реформи, щоб наздоганяти наших сусідів за рівнем економічного розвитку та добробуту".

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Українська правда