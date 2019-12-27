Новини 27 грудня: 3 мільярди доларів від "Газпрому", середня зарплата, субсидії

Про 3 мільярди доларів від "Газпрому". "Нафтогаз" підтвердив отримання від російського "Газпрому" 2,918 млрд доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року.

Про середню зарплату. У листопаді середня номінальна зарплата зменшилась на 0,4% та становила 10 679 грн, але зросла на 16,6% у річному вимірі.

Про субсидії. Кабмін на засіданні 27 грудня скасував обмеження монетизації пільг на компослуги - з 1 січня пільгові категорії українців зможуть перейти на готівкову грошову форму виплат у будь-який час.

Про "зелені" тарифи. 49 народних депутатів підготували подання до Конституційного Суду, щодо визнання неконституційними законодавчих положень в яких йдеться про "зелені тарифи".

Про законопроєкт про працю. Уряд схвалив законопроєкт про працю, він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.

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