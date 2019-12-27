Кабмін скасував обмеження по монетизації субсидій
Кабмін на засіданні 27 грудня скасував обмеження монетизації пільг на компослуги - з 1 січня пільгові категорії українців зможуть перейти на готівкову грошову форму виплат у будь-який час.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Олексій Гончарук.
Він зазначив, що раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів.
Нагадуємо:
Раніше Гончарук заявив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій у цьому році.
Міністерство соціальної політики ініціює зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період.
19 грудня президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".
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Економічна правда
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