Мільйон робочих місць за 5 років: уряд схвалив законопроєкт про працю

Уряд схвалив законопроєкт про працю, він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.



Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.



"Реформа ринку праці — 1 000 000 нових робочих місць за 5 років і пошук нової роботи за 2 місяці.

5 ключових нововведень:

- збереження та розширення соціальних прав працівників;

- збільшення кількості легальних робочих місць;

- рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці;

- підвищення доходів працівників по всій Україні;

- гармонізація українського законодавства з європейським", - пише Гончарук.

Прем’єр сподівається, що в наступному році законопроєкт підтримає Верховна Рада.

Також прокоментував законопроект міністр економирозвитку Тимофій Милованов у Facebook.

"Закон вступить в силу за 6 місяців після розгляду та ухвалення парламентом. Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень. Законопроект планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроектами які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як "про страйк", "про профспілки", тощо", - написав він.

Нагадуємо:

23 грудня міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.

10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що новий трудовий кодекс кращий за попередній, але його ще треба допрацювати.

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, чи взяти її на роботу. Зараз вони (уряд - ЕП) працюють над трудовим сучасним законодавством і трудовим кодексом. Там є багато пропозицій, і багато дрібних помилок, які будуть вичищені. Впевнений що ми все зробимо і почуємо суспільство", - сказав президент.

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Економічна правда