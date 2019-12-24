Новини 24 грудня: транзит газу, зниження "платіжок" та електронні сигарети

Про транзит газу. "Нафтогаз" підготував проекти контрактів, готових до підписання, новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Про зниження "платіжок". "Платіжки" за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні можуть бути знижені на 300-400 гривень.

Про електроні сигарети. Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, що регулює обіг електронних цигарок в Україні.

Про "Північний потік-2". У "Нафтогазі" заявили, що існує ризик того, що РФ погодилася продовжити транзит свого газу через Україну лише заради того, щоб продовжити будівництво "Північного потоку-2".

Про ціни на бензин. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. ціни на бензин та дизпаливо на станціях великих мереж 24 грудня опустились на 0,5-1 грн/л.

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