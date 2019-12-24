У "Нафтогазі" назвали дату фінальних перемовин з "Газпромом"

"Нафтогаз" підготував проєкти контрактів, готових до підписання, новий раунд перемовин з російським "Газпромом" щодо транзиту газу через територію України відбудеться 26 грудня.

Про це повідомляє виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко повідомляє, що до святкування католицького різдва, команда НАК встигла виконати "домашнє завдання" — підготувати проєкти контрактів, які готові до підписання.

Новий раунд перемовин відбудеться 26 грудня, а завершити процес планується до 27 грудня



"26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів.

Кожна сторона має свої проекти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом.

Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України.

Сподіваємось, що нам вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних", - резюмує Вітренко.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.

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Економічна правда