Уряд хоче законодавчо прирівняти електронні сигарети до тютюнових
Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, що регулює обіг електронних цигарок в Україні.
Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram
Дослівно: "Прирівнюємо електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів".
Деталі: Уряд також запропонував поширити обмеження щодо реклами на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби та заборонити "електронне" паління в громадських місцях.
Гончарук пояснив, що це "європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів".
Читайте також: А що там з "вейпами": Як в Україні планують регулювати ринок електронних сигарет
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua