Уряд хоче законодавчо прирівняти електронні сигарети до тютюнових

Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, що регулює обіг електронних цигарок в Україні.

Джерело: прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram

Дослівно: "Прирівнюємо електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів".

Деталі: Уряд також запропонував поширити обмеження щодо реклами на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби та заборонити "електронне" паління в громадських місцях.

Гончарук пояснив, що це "європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів".

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