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Оператори АЗС знизили ціни на бензин після зустрічі з Зеленським

Вівторок, 24 грудня 2019, 10:32
 

Ціни на бензин та дизпаливо на станціях великих мереж 24 грудня опустились на 0,5-1 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

Зазначається, що у мережах ОККО і WOG ціни на бензин і дизпаливо опустилися на 50 коп./л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп./л, дизпаливо - на 70 коп./л.

"У консолідованій мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський під час наради з представниками ринку закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне.

Як пише enkorr з посиланням на учасників зустрічі, в якості одного з цінових орієнтирів від чиновників прозвучала ціна 1,1 долар/л (25,6 грн/л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року. В Офісі президента цінових змін очікували вже з наступного дня, 24 грудня.

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АЗС бензин Зеленський

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