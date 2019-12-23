Новини 23 грудня: перші контракти українських компаній з "Газпромом", трудові відносини з айтівцями, "війна" безробіттю

Про перші контракти українських компаній з "Газпромом". П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу для своїх виробничих потреб, повідомляють наші джерела.

Про трудові відносини з айтівцями. Міністерство економіки оприлюднило нововведення, які можуть вплинути на легальність айтівців, які працевлаштовані як ФОПи.

Про вимкнення електрики на шахтах. На шести шахтах ДП "Львіввугілля" вночі було вимкнено постачання електроенергії через несплату послуг. Станом на 10:00 постачання відновлено.

Про "війну" безробіттю. Міністерство економіки хоче скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 мільйона до 900 тисяч та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень на рік.

Про падіння промвиробництва. Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.

Про курс гривні. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

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