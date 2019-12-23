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Падіння одного з ключових економічних показників в Україні прискорилося до 7,5%

Понеділок, 23 грудня 2019, 16:55
 

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.

Про це повідомляється в даних Державної служби статистики.

В цілому з початку року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.

За перші 11 місяців 2019 року в добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання становило 0,8%, в переробній промисловості – падіння на 1,7%, в поставках електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – падіння на 2,7%.

У березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% – вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте в травні сповільнилося до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні – на 0,2%, у вересні – на 1,7%, в жовтні – на 5%.

Економічна правда

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промвиробництво промисловість економіка Держстат

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