У Мінекономіки показали, як визначатимуть трудові відносини у майбутньому законі

Міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.

Статтю законопроєкту показав міністр економрозвитку Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. В новому законопроекті про працю, який ми скоро винесемо на уряд. На сьогодні такого визначення немає. Його відсутність дозволяє створювати проблеми бізнесу при перевірках і погіршує права робітників", - повідомив Милованов.

Стаття 13.

1.Наявність трудових відносин може встановлюватися за такими ознаками:

1) особі регулярно виплачується винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;

2) особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи (далі, для скорочення — роботодавця - ЕП);

3) робота виконується (послуги надаються) на визначеному роботодавцем робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;

4) особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, що виконується штатними працівниками роботодавця;

5) організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується роботодавцем;

6) тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється роботодавцем

Нагадуємо:

10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що новий трудовий кодекс кращий за попередній, але його ще треба допрацювати.

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, чи взяти її на роботу. Зараз вони (уряд - ЕП) працюють над трудовим сучасним законодавством і трудовим кодексом. Там є багато пропозицій, і багато дрібних помилок, які будуть вичищені. Впевнений що ми все зробимо і почуємо суспільство", - сказав президент.

Читайте також: Працювати чи не працювати. Кого захищатиме новий трудовий кодекс

Економічна правда