В уряді можуть переглянути прогноз курсу гривні

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

Про це заявив міністр економрозвитку Тимофій Милованов, передає УНІАН.

"Що стосується курсу, то я думаю, що нам доведеться переглядати прогноз курсу в макропрогнозі в сторону більшого зміцнення. Це не означає, що курс буде менше. Зараз 23-24 (гривні за долар – ред.). Ми все одно очікуємо, що буде певна девальвація. у нас в прогнозі курс середній був 26-27 на наступний рік, але чим більше хороших новин для економіки, тим сильніший буде курс", – сказав Милованов.

Серед останніх хороших новин для економіки міністр назвав досягнення домовленостей щодо транзиту російського газу в Європу.

Нагадуємо:

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.